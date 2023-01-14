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В результате удара РФ по дому в Днепре десять человек погибли, среди них ребенок

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Днепр, Суббота 14 января 2023 22:04
В результате удара РФ по дому в Днепре десять человек погибли, среди них ребенок Фото: в результате удара РФ по дому в Днепре девять человек погибли (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 14 января, из-за российского удара по многоэтажке в Днепре погибли девять человек. Среди них есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Уже девять погибших, среди них 15-летняя девушка", - рассказал Резниченко.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о 64 раненых в результате атаки. Из них 59 человек были госпитализированы, остальные лечатся дома.

Обновлено 22:45

Резниченко добавил, что сейчас известно о 10 погибших из-за ракетного удара россиян по дому в Днепре.

Напомним, сегодня россияне нанесли очередной массированный удар по Украине.

В результате атаки была частично разрушена многоэтажка в Днепре. Ранее было известно о пяти погибших.

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