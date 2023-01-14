В результате удара РФ по дому в Днепре десять человек погибли, среди них ребенок

Сегодня, 14 января, из-за российского удара по многоэтажке в Днепре погибли девять человек. Среди них есть ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

"Уже девять погибших, среди них 15-летняя девушка", - рассказал Резниченко.

По его словам, по состоянию на сейчас известно о 64 раненых в результате атаки. Из них 59 человек были госпитализированы, остальные лечатся дома.

Обновлено 22:45

Резниченко добавил, что сейчас известно о 10 погибших из-за ракетного удара россиян по дому в Днепре.