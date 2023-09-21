Россияне попали из артиллерии в жилой дом в Херсонской области, есть жертва

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии поселок Зеленовка Херсонской области. В результате атаки погибла женщина.

Об этом заявил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Оккупанты ударили по населенному пункту из артиллерии. Попали в жилое здание. Из-за обстрела дом подвергся разрушениям", - написал он.

Спасатели из-под завалов дома достали 63-летнюю женщину. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области в прошлом году. С тех пор россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

18 сентября российские захватчики обстреляли микрорайон Остров в Херсоне. В результате атаки пострадал мужчина.

Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли жилую застройку в поселке Казацкое Херсонской области, в результате чего получил ранение мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.