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Росіяни влучили з артилерії в житловий будинок в Херсонській області, є жертва

Четвер 21 вересня 2023 21:47
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Росіяни влучили з артилерії в житловий будинок в Херсонській області, є жертва Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти обстріляли з артилерії селище Зеленівка Херсонської області. В результаті атаки загинула жінка.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"Окупанти вдарили по населеному пункту з артилерії. Влучили в житлову будівлю. Через обстріл будинок зазнав руйнувань", - написав він.

Рятувальники з-під завалів будинку дістали 63-річну жінку. Вона отримала травми несумісні з життям.

Ситуація в Херсонській області

Сили оборони України звільнили правий берег Херсонської області минулого року. З того часу росіяни щоденно обстрілюють регіон, зокрема й Херсон. Для ударів загарбники використовують важке озброєння, авіацію та дрони.

18 вересня російські загарбники обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Внаслідок атаки постраждав чоловік.

Крім того, сьогодні окупанти обстріляли житлову забудову в селищі Козацьке Херсонської області, в результаті чого отримав поранення чоловік.

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