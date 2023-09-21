ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ обстреляли жилую застройку в Херсонской области, есть раненый

Четверг 21 сентября 2023 20:04
UA EN RU
Войска РФ обстреляли жилую застройку в Херсонской области, есть раненый Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные обстреляли жилую застройку в поселке Казацкое Херсонской области в четверг, 21 сентября. В результате атаки получил ранения мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Херсонской ОВ в Telegram.

По данным администрации, российские оккупанты попали по жилой застройке Казацкого. Травмы получил местный житель 76 лет, который находился в квартире.

К эвакуации раненого пришлось привлечь работников полиции. Правоохранители передали мужчину скорой, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.

Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины освободили правый берег Херсонской области в прошлом году. С тех пор россияне ежедневно обстреливают регион, в том числе и Херсон. Для ударов захватчики используют тяжелое вооружение, авиацию и дроны.

18 сентября российские захватчики обстреляли микрорайон Остров в Херсоне. В результате атаки пострадал мужчина.

А 17 сентября россияне обстреляли Херсонский район. В результате обстрела села Садовое получил ранение правоохранитель. Кроме того, из-за атаки на село Томина Балка Белозерского района погиб мужчина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Херсонская область
NEWS
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
Россияне вернулись к ударам по энергетике. Игнат рассказал, к чему готовиться украинцам
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны