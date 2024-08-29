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Прячутся в заброшенных домах. Партизаны нашли базу россиян в Запорожской области

Запорожье, Четверг 29 августа 2024 11:40
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Прячутся в заброшенных домах. Партизаны нашли базу россиян в Запорожской области Фото: партизаны нашли базу россиян в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны обнаружили базу оккупантов в Запорожской области. Россияне прячутся в заброшенных домах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент выявил замаскированное расположение подразделений 57 ОМСБР ВС РФ в районе Розовки", - говорится в сообщении.

Судя по фото, которые удалось сделать "АТЕШ", российские военные скрываются в заброшенных гражданских домах, заваленных хламом для маскировки.

"По словам агента в одном из таких домов размещается до 15 военнослужащих. Заброшенные постройки также используют для укрытия техники и боеприпасов", - добавляют партизаны.

Важность Розовки для оккупантов

Поселок городского типа Розовка расположен в 172 км от Запорожья, 71 км от Пологов и 60 км к северо-западу от Мариуполя. Населенный пункт был оккупирован во время масштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

Прячутся в заброшенных домах. Партизаны нашли базу россиян в Запорожской области

С того времени через Розовку оккупанты проложили логистический путь, через который идет переброска техники и живой силы на Запорожское направление фронта из Мариуполя. Активность в этом направлении фиксируется практически постоянно.

Ситуация на Запорожском направлении

По последним данным, российские войска возобновили активные штурмовые действия на Запорожском направлении, в частности в районе Орехова. Это произошло после трехдневной "паузы" у россиян.

В то же время, по информации военных, на этом участке фронта продолжается успешная кампания по уничтожению российских зенитно-ракетных комплексов. Украинские военные продолжают уничтожать российскую ПВО.

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Российская Федерация Запорожская область
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