Прячутся в заброшенных домах. Партизаны нашли базу россиян в Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агент выявил замаскированное расположение подразделений 57 ОМСБР ВС РФ в районе Розовки", - говорится в сообщении.

Судя по фото, которые удалось сделать "АТЕШ", российские военные скрываются в заброшенных гражданских домах, заваленных хламом для маскировки.

"По словам агента в одном из таких домов размещается до 15 военнослужащих. Заброшенные постройки также используют для укрытия техники и боеприпасов", - добавляют партизаны.

Важность Розовки для оккупантов

Поселок городского типа Розовка расположен в 172 км от Запорожья, 71 км от Пологов и 60 км к северо-западу от Мариуполя. Населенный пункт был оккупирован во время масштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

С того времени через Розовку оккупанты проложили логистический путь, через который идет переброска техники и живой силы на Запорожское направление фронта из Мариуполя. Активность в этом направлении фиксируется практически постоянно.