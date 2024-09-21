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Партизаны нашли склады со снарядами РФ в Запорожской области

Запорожье, Суббота 21 сентября 2024 12:50
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Партизаны нашли склады со снарядами РФ в Запорожской области Фото: партизаны нашли склады со снарядами РФ в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны нашли склады оккупантов в селе Вишневатое Запорожской области. Там россияне прячут снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "АТЕШ".

"Агенты выявили расположение складов боеприпасов вблизи населенного пункта Вишневатое", - говорится в сообщении.

Как выяснили партизаны, на месте складских ангаров ВС РФ оборудовали схрон и выставили охрану по периметру.

"Ежедневно фиксируются огромные объемы привозимых ящиков - днем и ночью поступают боекомплекты для снабжения войск на передовой", - добавили в "АТЕШ".

Важные объекты РФ вблизи фронта

Россия накапливает оружие на складах не только в глубине страны, как это было с крупным складом в Торопце Тверской области, по которому Силы обороны ударили 18 сентября, но и в вблизи фронта.

Недавно партизаны нашли базу россиян в Запорожской области, в районе Розовки. Примечательно, что село Вишневатое расположено именно в Розовском районе, который на данный момент оккупирован российскими захватчиками.

Отметим, через Розовку оккупанты проложили логистику, которая обеспечивает живой силой и техникой, снарядами Запорожское направление фронта, следуя часто через Мариуполь.

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