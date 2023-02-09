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Россияне покрыли огнем Берислав: загорелся масштабный пожар

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Херсон, Четверг 09 февраля 2023 15:52
Россияне покрыли огнем Берислав: загорелся масштабный пожар Фото: Россия обстреляла Берислав 9 февраля (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 9 февраля, российские войска покрыли огнем центр Берислава Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Вражеские снаряды попали в складское помещение магазина "Строймаркет", где хранились пиломатериалы. Произошел пожар", - говорится в сообщении.

Спасатели ликвидировали пламя.

"Люди во время этого российского удара не пострадали", – добавили в администрации.

Как сообщалось, российские оккупанты 39 раз атаковали Херсонскую область, были из артиллерии, РСЗО и минометов. Три человека погибли, 4 ранены, среди них 15-летний подросток.

Также два жителя Херсонской области сегодня, 9 февраля, взорвались на российской мине. Мужчины получили ранения.

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Херсон Херсонская область
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