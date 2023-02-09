Россияне покрыли огнем Берислав: загорелся масштабный пожар
В четверг, 9 февраля, российские войска покрыли огнем центр Берислава Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Вражеские снаряды попали в складское помещение магазина "Строймаркет", где хранились пиломатериалы. Произошел пожар", - говорится в сообщении.
Спасатели ликвидировали пламя.
"Люди во время этого российского удара не пострадали", – добавили в администрации.
Как сообщалось, российские оккупанты 39 раз атаковали Херсонскую область, были из артиллерии, РСЗО и минометов. Три человека погибли, 4 ранены, среди них 15-летний подросток.
Также два жителя Херсонской области сегодня, 9 февраля, взорвались на российской мине. Мужчины получили ранения.
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