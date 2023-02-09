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Росіяни вкрили вогнем Берислав: зайнялась масштабна пожежа

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Херсон, Четвер 09 лютого 2023 15:52
Росіяни вкрили вогнем Берислав: зайнялась масштабна пожежа Фото: Росія обстріляла Берислав 9 лютого (t.me/khersonskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 9 лютого, російські війська вкрили вогнем середмістя Берислава Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Ворожі снаряди поцілили у складське приміщення магазину "Будмаркет", де зберігалися пиломатеріали. Сталася пожежа", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ліквідували полум'я.

"Люди під час цього російського удару не постраждали", - додали в адміністрації.

Як повідомлялося, російські окупанти 39 разів атакували Херсонську область, були з артилерії, РСЗВ та мінометів. Троє людей загинули, 4 поранені, серед них 15-річний підліток.

Також двоє жителів Херсонської області сьогодні, 9 лютого, підірвалися на російській міні. Чоловіки отримали поранення.

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