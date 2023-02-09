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Оккупанты били по Херсону и области все сутки: 3 погибших, среди 4 раненых - подросток

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Херсон, Четверг 09 февраля 2023 09:28
Оккупанты били по Херсону и области все сутки: 3 погибших, среди 4 раненых - подросток Фото: из-за обстрелов Херсона и области 3 людей погибли, 4 ранены, в том числе подросток (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 39 раз атаковали Херсонскую область, были из артиллерии, РСЗО и минометов. Три человека погибли, 4 ранены, среди них 15-летний подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Херсон армия РФ атаковала 6 раз - били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в детский центр реабилитации и жилые дома", - говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 жителя области получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших - 15-летний парень. Он получил легкую контузию, поэтому врачи оказали ему помощь на месте происшествия", - добавили в администрации.

Как сообщалось, российские оккупанты 8 февраля в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки погиб мирный житель. Кроме того, армия РФ атаковала жилой дом и детский сад. А во время удара по Херсону 7 февраля пострадали два коммунальщика.

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Херсон Херсонская область
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