Россияне обстреляли артиллерией город в Сумской области: много разрушений, есть пострадавшие

Российская армия нанесла артиллерийский удар по городу Середина-Буда, Сумской области, в пятницу, 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора.

По данным ведомства, около 12:00 оккупанты с территории Российской Федерации произвели артиллерийский обстрел города Середина-Буда Шосткинского района.

В результате этого осколочные ранения получили четверо местных жителей.

Также зафиксированы повреждения 16 многоквартирных домов, 12 частных домохозяйств, объекта критической инфраструктуры, 5 административных зданий и учреждений, 3 учебных заведения, магазина и транспортных средств.

Местные правоохранители получили более 100 уведомлений о повреждении имущества граждан.

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрела. В дальнейшем материалы уголовного производства будут переданы в УСБУ в Сумской области", - говорится в сообщении.

Фото: обстрел города Середина-Буда (t.me/pgo_gov_ua)

Удары РФ по Сумской области

Населенные пункты Сумской области в приграничных районах практически ежедневно подвергаются российским обстрелам. Захватчики активно используют минометы и артиллерию, а также дроны и другие виды вооружений.

23 августа войска РФ попали ударным дроном "Шахед" в школу в Сумской области, и в результате вражеской атаки четыре человека погибли, еще столько же получили ранения.

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