Росіяни вкрили артилерією місто в Сумській області: багато руйнувань, є постраждалі

Російська армія завдала артилерійського удару по місту Середина-Буда, Сумської області, у п'ятницю, 1 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генпрокурора.

За даними відомства, близько 12:00 окупанти з території Російської Федерації здійснили артилерійський обстріл міста Середина-Буда Шосткинського району.

В результаті цього осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів.

Також зафіксовано пошкодження 16 багатоквартирних будинків, 12 приватних домогосподарств, обʼєкта критичної інфраструктури, 5 адміністративних будівель та установ, 3 закладів освіти, магазину та транспортних засобів.

Місцеві правоохоронці отримали більше 100 повідомлень про пошкодження майна громадян.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до УСБУ в Сумській області", - сказано у повідомленні.

Фото: обстріл міста Середина-Буда (t.me/pgo_gov_ua)

Удари РФ по Сумській області

Населені пункти Сумської області у прикордонних районах практично щодня зазнають російських обстрілів. Загарбники для своїх атак активно використовують міномети та артилерію, а також дрони та інші види озброєнь.

23 серпня війська РФ поцілили ударним дроном "Шахед" у школу в Сумській області, і в результаті ворожої атаки четверо людей загинули, ще стільки ж отримали поранення.

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