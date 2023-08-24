Россияне за сутки 31 раз обстреляли Сумскую область: четверо погибших
За прошедшие сутки россияне 31 раз обстреляли Сумскую область. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще столько же получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.
Всего зафиксировано 120 взрывов. Обстрелы потерпели Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Роменская, Свесская, Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Середино-Будская, Путивльская общины.
Зноб-Новгородская, Свесская и Новослободская общины: враг бил из минометов (по 8 взрывов и 1 взрыв соответственно)
Великописаревская община: россияне били из артиллерии (5 взрывов) и минометов (5 взрывов).
Роменская община: нанесен удар БпЛа типа Shahed (1 взрыв) по помещению учебного заведения в г. Ромны. Помещение учебного заведения разрушено полностью, 4 гражданских лица погибли, 4 ранены.
Краснопольская община: зафиксированы минометные обстрелы (26 взрывов) и обстрел из артиллерии (2 взрыва).
Белопольская община: проведены минометные обстрелы (12 взрывов) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).
Хотинская община: зафиксирован сброс с БПЛА коптерного типа ВОГ (1 взрыв) и минометный обстрел (7 взрывов).
Средино-Будская община: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (7 взрывов) и гранатомета (АГС) (8 взрывов).
Путивльская община: 3 мины сбросил враг на территорию общины.
Ситуация в Сумской области
Россияне ежедневно обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской области, используя минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.
Вчера около 10 утра захватчики ударили БпЛА по учебному заведению в городе Ромны. В результате удара здание школы было полностью разрушено. Сообщалось о четырех погибших и четырех раненых.
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