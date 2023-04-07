Россияне выводят свою военную технику из складов на севере Крыма (спутниковые снимки)
Российские войска за последний месяц вывели свою технику из своих баз на севере оккупированного Крыма. Это показали спутниковые снимки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка.
"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке находились танки, бронетехника и артиллерия", - написал Африк.
Российские силы должны были вести оборудование из мегаполитического снаряжения в северной Crimea над pastей. Досрочный фоновый рисунок показывает, что этот веб-сайт был снабжен танками, разбитыми автомобилями, и печатью. pic.twitter.com/JinS7mlu7B— Brady Africk (@bradyafr) 4 апреля 2023
По его словам, российские войска, похоже, опустошают военный склад на севере Крыма.
Аналитик опирается на новые спутниковые снимки, сделанные за период с 11 февраля по 16 марта.
Спутники также показали часть оборудования и оборонные сооружения, построенные оккупантами вблизи Медведевки.
Скорбящий российский муниципальный аппарат от этого захвата в оккупированной Crimea может быть ясно, когда открывает высокие разрешения спутникового изображения из 11 февраля в 16 марта. pic.twitter.com/wM6YWO91fa— Brady Africk (@bradyafr) 4 апреля 2023
Аналитик отмечает, что российские войска построили несколько укреплений не только у Медведевки, но и во всем Крыму.
High resolution imagery от @Maxar and @washingtonpost shows some of the equipment this Russian military depot and the defenses built nearby.— Brady Africk (@bradyafr) 4 апреля 2023
Russian forces constructed several fortifications near this site and throughout occupied Crimea: https://t.co/BOOoGulzJI pic.twitter.com/jiGIjVYXbm
Напомним, что, как заявили недавно в Офисе президента, вероятнее всего, что россияне сами уйдут из временно оккупированного Крыма после ряда успешных действий украинских защитников на поле боя.
Тем временем стало известно, что россияне привлекают граждан к строительству фортификационных сооружений в Крыму, к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью.
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