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Россияне выводят свою военную технику из складов на севере Крыма (спутниковые снимки)

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Крым, Пятница 07 апреля 2023 09:42
Россияне выводят свою военную технику из складов на севере Крыма (спутниковые снимки) Фото: россияне выводят свою военную технику из складов на севере Крыма (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за последний месяц вывели свою технику из своих баз на севере оккупированного Крыма. Это показали спутниковые снимки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter аналитика отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африка.

"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке находились танки, бронетехника и артиллерия", - написал Африк.

По его словам, российские войска, похоже, опустошают военный склад на севере Крыма.

Аналитик опирается на новые спутниковые снимки, сделанные за период с 11 февраля по 16 марта.

Спутники также показали часть оборудования и оборонные сооружения, построенные оккупантами вблизи Медведевки.

Аналитик отмечает, что российские войска построили несколько укреплений не только у Медведевки, но и во всем Крыму.

Напомним, что, как заявили недавно в Офисе президента, вероятнее всего, что россияне сами уйдут из временно оккупированного Крыма после ряда успешных действий украинских защитников на поле боя.

Тем временем стало известно, что россияне привлекают граждан к строительству фортификационных сооружений в Крыму, к инженерным работам преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью.

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