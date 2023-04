Росіяни виводять свою військову техніку зі складів на півночі Криму (супутникові знімки)

"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав Африк.

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023

Тож, за його словами, російські війська, схоже, спустошують військовий склад на півночі Криму.

Аналітик спирається на нові супутникові знімки, які були зроблені за період з 11 лютого до 16 березня.

Супутники також показали частину обладнання та оборонні споруди, які збудовані окупантами поблизу Медведівки.

The removal of Russian military equipment from this depot in occupied Crimea can be seen clearly when comparing high resolution satellite imagery from February 11th to March 16th. pic.twitter.com/wM6YWO91fa — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023

Аналітик зазначає, що російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.

High resolution imagery from @Maxar and @washingtonpost shows some of the equipment at this Russian military depot and the defenses built nearby.



Russian forces constructed several fortifications near this site and throughout occupied Crimea: https://t.co/BOOoGulzJI pic.twitter.com/jiGIjVYXbm — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023

Нагадаємо, що як заявили нещодавно в Офісі президента, найімовірніше, що росіяни самі підуть з тимчасово окупованого Криму після низки успішних дій українських захисників на полі бою.

Тим часом стало відомо, що росіяни залучають цивільних до будівництва фортифікаційних споруд в Криму, до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість з яких наркомани та особи з алкогольною залежністю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.