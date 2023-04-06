ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россия уйдет сама. Подоляк рассказал, как может происходить деоккупация Крыма

Новина українською →
Киев, Четверг 06 апреля 2023 23:04
Россия уйдет сама. Подоляк рассказал, как может происходить деоккупация Крыма Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Россияне, вероятнее всего, сами уйдут из временно оккупированного Крыма после ряда успешных действий украинских защитников на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в интервью "24 каналу".

По его словам, диалог по Крыму может происходить, если россияне будут готовы выйти за несколько дней. После этого туда зайдут ВСУ без активных боевых действий. Но такой сценарий очень маловероятен.

"Скорее всего будет так: нанесение тактических существенных поражений России на поле боя. Нет разницы, на каком направлении… Но после того, как будут нанесены существенные тактические поражения на любом направлении, Россия сама будет быстро покидать полуостров Крым", - отметил Подоляк.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что выбор метода деоккупации Крыма будет зависеть от поведения России.

Также мы писали, что, по словам заместителя руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрея Сибиги, Украина не будет идти на любые уступки по Крыму, а переговоры - возможная опция для деоккупации полуострова.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Офис президента Крим Войска РФ Война России против Украины
NEWS
Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
Китай может изменить позицию по отношению к Украине после контрнаступления: мнение эксперта
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам