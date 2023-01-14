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Россияне вывели в Черное море семь кораблей, включая ракетоноситель

Фото: россияне вывели в Черное море семь кораблей, включая ракетоноситель (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия увеличила корабельную группировку в Черном море. На боевые дежурство вышло семь суден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные оперативного командования "Юг".

В Черном море в настоящее время находится 7️ российских кораблей, среди которых 1️ ракетоноситель с 8️ ракетами "Калибр". Также среди них есть два десантных судна.

В ОК "Юг" отметили, что шторм в Черном море немного уменьшился. Но, несмотря на это, минная опасность остается высокой.

"Вчера Силы обороны обнаружили и контролируемо уничтожили еще один взрывной сюрприз в прибрежных водах Одесской области", - рассказали военные.

Напомним, ранее в британской разведке заявили, что Россия рассредотачивает Черноморский флот и выводит часть судов с баз дислокаций. Вероятная причина этого - угроза ударов.

Напомним, вчера оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное и Азовское моря четыре корабля, однако среди них не было ракетоносителей.

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