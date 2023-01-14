Росіяни вивели у Чорне море сім кораблів, включаючи ракетоносій

Російська армія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі. На бойові чергування вийшло сім суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оперативного командування "Південь".

У Чорному морі в даний час знаходиться 7 російських кораблів, серед яких 1 ракетоносій з 8 ракетами "Калібр". Також серед них є два десантні судна.

У ОК "Південь" зазначили, що шторм у Чорному морі трохи зменшився. Але незважаючи на це, мінна небезпека залишається високою.

"Вчора Сили оборони виявили та контрольовано знищили ще один вибуховий сюрприз у прибережних водах Одеської області", - розповіли військові.