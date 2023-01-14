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Росіяни вивели у Чорне море сім кораблів, включаючи ракетоносій

Фото: росіяни вивели у Чорне море сім кораблів, включаючи ракетоносій (Міноборони РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія збільшила корабельне угруповання у Чорному морі. На бойові чергування вийшло сім суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані оперативного командування "Південь".

У Чорному морі в даний час знаходиться 7 російських кораблів, серед яких 1 ракетоносій з 8 ракетами "Калібр". Також серед них є два десантні судна.

У ОК "Південь" зазначили, що шторм у Чорному морі трохи зменшився. Але незважаючи на це, мінна небезпека залишається високою.

"Вчора Сили оборони виявили та контрольовано знищили ще один вибуховий сюрприз у прибережних водах Одеської області", - розповіли військові.

Нагадаємо, раніше в британській розвідці заявили, що Росія розподіляє Чорноморський флот і виводить частину суден із баз дислокацій. Імовірна причина цього – загроза ударів.

Нагадаємо, вчора окупанти вивели на бойове чергування до Чорного та Азовського моря чотири кораблі, проте серед них не було ракетоносіїв.

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