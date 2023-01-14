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Россия рассредотачивает Черноморский флот, чувствуя угрозу, - британская разведка

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Новороссийск, Суббота 14 января 2023 09:09
Россия рассредотачивает Черноморский флот, чувствуя угрозу, - британская разведка Фото: РФ рассредотачивает Черноморский флот из-за угрозы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия рассредотачивает Черноморский флот и выводит часть судов с баз дислокаций. Вероятная причина этого - угроза ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку британской разведки.

Так, 11 января из порта в Новороссийске вышла группа из не менее 10 кораблей. Вероятно, Россия таким образом пытается рассредоточить флот.

"Учитывая тип и количество судов, одновременно выходящих в море, эти действия, вероятно, являются рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она обнаружила", - говорится в сообщении.

Разведка отмечает, что вывод этих кораблей в море не является подготовкой к обстрелам Украины крылатыми ракетами. Также маловероятна версия о подготовке к десантным операциям.

"Черноморский флот в большинстве своем остается фиксированным из-за предполагаемых угроз со стороны Украины и продолжает предоставлять приоритет защиты сил над наступательными или патрульными операциями", - добавили в Минобороны Британии.

Напомним, вчера оккупанты вывели на боевое дежурство в Черное и Азовское моря четыре корабля, однако среди них не было ракетоносителей.

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