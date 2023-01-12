Оккупанты держат в трех морях более 10 кораблей: есть ли там ракеты

Российская армия вывела в акватории трех морей 12 боевых кораблей. Среди них есть носители крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС Украины.

Так, в Черном море враг держит два боевых корабля, еще столько же находятся в Азовском море. Однако на их борту нет крылатых ракет.

Тем временем в акватории Средиземного моря находятся 9 вражеских кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.