Оккупанты держат в трех морях более 10 кораблей: есть ли там ракеты
Российская армия вывела в акватории трех морей 12 боевых кораблей. Среди них есть носители крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС Украины.
Так, в Черном море враг держит два боевых корабля, еще столько же находятся в Азовском море. Однако на их борту нет крылатых ракет.
Тем временем в акватории Средиземного моря находятся 9 вражеских кораблей, включая 5 носителей крылатых ракет "Калибр". Их общий залп составляет 72 ракеты.
Напомним, ранее руководитель пресс-центра Сил обороны юга Наталия Гуменюк заявила, что в Черном море усиливается шторм до 4-5 баллов, что усложняет движение российских кораблей.
Однако оккупанты продолжают мониторить надводную обстановку, используя беспилотные летательные аппараты.
Также украинские военные сообщали, что штормовая погода в Черном море не дает вывести российским войскам свои корабли с ракетами.
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