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Возможен залп до 48 "Калибров": РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

Суббота 14 сентября 2024 07:32
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Возможен залп до 48 "Калибров": РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море Фото: войска РФ увеличили количество носителей ракет "Калибр" в Черном море (скрин с youtube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 14 сентября, фиксируется пребывание 16 российских кораблей. Из них 7 являются носителями крылатых ракет типа "Калибр", хотя ночью накануне таких было только 4.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что данная корабельная группировка врага, размещенная в акватории Черного моря, в случае ракетной атаки способна на общий залп до 48 "Калибров".

Вместе с тем в Азовском море вражеские корабли не фиксируются.

В украинских ВМС добавили, что в Средиземном море было замечено 5 российских кораблей, из которых 4 являются носителями ракетоносителями общим залпом до 24 ракет типа "Калибр".

Возможен залп до 48 &quot;Калибров&quot;: РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море

В ВМС ВСУ также проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 3 судна, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 8 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

Напомним, в ночь на 14 сентября в Силах обороны Украины рассказали, что РФ вывела в Черное море четыре корабля-ракетоносителя. Военные предупреждали об угрозе атак врага с применением "Калибров".

Также ранее сообщалось, что после массированного комбинированного удара по Украине 26-27 августа, когда российские захватчики для обстрела применяли, в том числе, и "Калибры" с кораблей, вражеские суда наблюдались в акватории Черного моря регулярно, но в малом количестве.

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