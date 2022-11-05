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Войска РФ вечером обстреляли Никопольский район: ранен ребенок

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Суббота 05 ноября 2022 22:23
Войска РФ вечером обстреляли Никопольский район: ранен ребенок Фото: российские военные вечером обстреляли Никопольский район (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня, 5 ноября, вечером обстреляли Мировскую громаду Никопольского района Днепропетровской области с использованием артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской облрады Николая Лукашука.

По предварительным данным, в результате вечернего обстрела пострадал девятилетний ребенок. Снаряд попал в жилой дом, ребенок находится в больнице. Информация о других пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, что оккупанты ночью 5 ноября нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атак врага никто не пострадал.

Также мы писали, что ночью 4 ноября в Днепропетровской области сбили 8 российских дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты за день обстреляли пять громад Сумской области.

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Вторжение России в Украину Днепропетровская область Никополь
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