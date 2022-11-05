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Оккупанты за день обстреляли пять громад Сумской области

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Сумы, Суббота 05 ноября 2022 22:03
Оккупанты за день обстреляли пять громад Сумской области Фото: оккупанты за день обстреляли пять громад Сумской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В течение дня пять пограничных громад Сумской области оказались под вражеским огнем, а именно Эсманьская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская и Шалыгинская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Эсманьскую громаду россияне обстреляли из минометов. Было 20 взрывов. Последствия уточняются. В Краснопольской громаде на окраине одного из пограничных сел солдаты РФ с беспилотника сбросили два взрывных устройства. После 17:00 другое село россияне обстреляли из минометов.

Миропольскую громаду оккупанты обстреляли дважды. Сначала около 14 часов сбросили 10 мин. Далее около 17:00 россияне выпустили 17 снарядов из САУ. Из-за обстрелов произошел пожар - загорелось хозяйственное помещение у местных жителей. Еще несколько зданий получили повреждения. Люди не пострадали.

В Середино-Будской громаде зафиксирован минометный обстрел с территории России. От разрывов 9 мин значительные повреждения получили 4 дома. Разрушена хозяйственная постройка.

Шалигинская община подверглась дважды обстрелам в течение дня. Россияне использовали стрелковое оружие. В общей сложности было 37 пулеметных "очередей" и 10 одиночных выстрелов. Без последствий.

Ранее мы писали, что в субботу, 5 ноября, россияне атаковали Середино-Будскую общину в Сумской области. Пострадали хозяйственные постройки и частные дома.

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