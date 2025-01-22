В Киевской области после ночной атаки повреждены электросети и дома (фото)

В Киевской области в ночь на 22 января работала противовоздушная оборона по вражеским дронам. В результате падения обломков есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА и полицию Киевской области.

Как отметил и. о. главы Киевской ОВА Николай Калашник, в Киевской области ночью сбили вражеские цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не зафиксировано. Также нет пострадавших,

Однако в результате падения обломков в одном из населенных пунктов частично разрушен дом и еще четыре повреждены. В зданиях выбиты окна, посечены фасады, повреждены крыши.

В другом населенном пункте повреждена линия электросетей. Повреждения уже ликвидированы.

Фото: полиция показала последствия атаки в Киевской области (t.me/kyivregionpolice)