Россияне обстреляли Никопольский район и повредили частные дома (фото)
В понедельник, 24 апреля, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены частные дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"Снова атаки по Никопольскому району. Враг дважды обстрелял Марганецкую общину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с беспилотника оккупанты сбросили боеприпасы на мирное село.
Впоследствии враг совершил обстрел по Марганецкой общине из тяжелой артиллерии и запустил еще один дрон.
"В результате атаки повреждены 2 частных жилых дома, 1 хозяйственная постройка. Раненых и жертв нет", - добавил Лукашук.
Напомним, что российские военные атаковали Никополь с помощью беспилотников в воскресенье, 23 апреля. В результате атаки пострадали среди мирных жителей.
Кроме того, 19 апреля, оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области, есть повреждения.
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