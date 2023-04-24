Россияне обстреляли Никопольский район и повредили частные дома (фото)

В понедельник, 24 апреля, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Снова атаки по Никопольскому району. Враг дважды обстрелял Марганецкую общину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с беспилотника оккупанты сбросили боеприпасы на мирное село.

Впоследствии враг совершил обстрел по Марганецкой общине из тяжелой артиллерии и запустил еще один дрон.

"В результате атаки повреждены 2 частных жилых дома, 1 хозяйственная постройка. Раненых и жертв нет", - добавил Лукашук.