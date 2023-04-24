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Россияне обстреляли Никопольский район и повредили частные дома (фото)

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Никопольский район, Понедельник 24 апреля 2023 19:52
Россияне обстреляли Никопольский район и повредили частные дома (фото) Фото: Дрон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 24 апреля, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Снова атаки по Никопольскому району. Враг дважды обстрелял Марганецкую общину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с беспилотника оккупанты сбросили боеприпасы на мирное село.
Впоследствии враг совершил обстрел по Марганецкой общине из тяжелой артиллерии и запустил еще один дрон.

"В результате атаки повреждены 2 частных жилых дома, 1 хозяйственная постройка. Раненых и жертв нет", - добавил Лукашук.

Напомним, что российские военные атаковали Никополь с помощью беспилотников в воскресенье, 23 апреля. В результате атаки пострадали среди мирных жителей.

Кроме того, 19 апреля, оккупанты обстреляли две общины в Днепропетровской области, есть повреждения.

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