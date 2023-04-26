Россияне обстреляли две громады в Днепропетровской области и повредили насосную станцию

В среду, 26 апреля, российская армия обстреляла две общины в Днепропетровской области и повредила насосную станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"За сегодняшний день агрессор четыре раза обстреливал Никопольский район - Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Выпустил более двух десятков снарядов из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Указывается, что погибших и пострадавших нет. Повреждена насосная станция.

"В Синельниковском районе упал неизвестный предмет. Предварительно, его сбросил вражеский самолет. Безопасные обломки, которые позже обнаружили спасатели, идентифицировать невозможно", - добавил глава области.