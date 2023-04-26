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Россияне обстреляли две громады в Днепропетровской области и повредили насосную станцию

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Днепропетровская область, Среда 26 апреля 2023 21:18
Россияне обстреляли две громады в Днепропетровской области и повредили насосную станцию Фото: Последствия обстрела (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 26 апреля, российская армия обстреляла две общины в Днепропетровской области и повредила насосную станцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"За сегодняшний день агрессор четыре раза обстреливал Никопольский район - Красногригорьевскую и Марганецкую общины. Выпустил более двух десятков снарядов из тяжелой артиллерии", - говорится в сообщении.

Указывается, что погибших и пострадавших нет. Повреждена насосная станция.

"В Синельниковском районе упал неизвестный предмет. Предварительно, его сбросил вражеский самолет. Безопасные обломки, которые позже обнаружили спасатели, идентифицировать невозможно", - добавил глава области.

Напомним, что в понедельник, 24 апреля, российские военные обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. В результате атаки были повреждены частные дома.

Российские военные атаковали Никополь с помощью беспилотников в воскресенье, 23 апреля. В результате атаки пострадали среди мирных жителей.

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