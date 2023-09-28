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Россияне выпустили по Херсонской области более 600 снарядов: есть погибшие

Фото: россияне выпустили по Херсонской области 604 снаряда (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За 27 сентября россияне выпустили по Херсонской области 603 снаряда из разных типов вооружений - погибли два человека, один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВ Александра Прокудина.

По его словам, россияне совершили 109 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БМП, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 33 снаряда.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию свода и объект критической инфраструктуры в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения", - заявил Прокудин.

Обстрел Херсона 27 сентября

Вечером 27 сентября Прокудин заявил, что город находится под массированным обстрелом со стороны россиян. В воздушном пространстве области фиксировали вражескую авиацию. Позже стало известно об одном погибшем и одном раненом.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что в последние дни россияне стали особенно жестоко избивать по Херсонской области.

"Артиллерия, управляемые авиабомбы. По домам, фермам, по обычным магазинам и инфраструктуре. Сознательный террор оккупанта. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - сказал президент.

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