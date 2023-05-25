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Россияне милитаризовали остров Джарилгач: разместили сотни военных, - Генштаб

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Четверг 25 мая 2023 18:58
Россияне милитаризовали остров Джарилгач: разместили сотни военных, - Генштаб Иллюстративное фото: русские милитаризовали остров Джарилгач: разместили сотни военных (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты милитаризовали остров Джарилгач, который административно принадлежит к Херсонской области. Они разместили там триста захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Сообщается, что россияне разместили на острове не только 300 российских военнослужащих, но и 15 лодок иностранного производства, похищенных у местного населения.

Остров Джарилгач

19 мая украинский Генштаб сообщил, что оккупанты засыпали переправу к острову Джарилгач песком и соединили его с территорией оккупированной части Херсонской области в районе населенного пункта Лазурное.

Россияне сделали это для того, чтобы использовать остров для военных нужд, например, обустроить там военный полигон.

Оккупация Херсонской области

Осенью 2022 года украинские военные смогли освободить от оккупантов правобережную часть Херсонской области. Однако левобережная часть все еще находится под контролем захватчиков.

На оккупированных территориях захватчики прибегают к террору населения, занимает их дома и похищают имущество.

Оккупанты даже намеренно уничтожили оборудование мобильной связи в подконтрольной им части Херсонской области.

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