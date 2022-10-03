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В "Энергоатоме" подтвердили освобождение директора ЗАЭС и рассказали, где он

Новина українською →
Понедельник 03 октября 2022 19:39
В "Энергоатоме" подтвердили освобождение директора ЗАЭС и рассказали, где он Фото: Игорь Мурашов, директор ЗАЭС (t.me/energoatom_ua)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 3 октября, гендиректор Запорожской АЭС Игорь Мурашов был освобожден из плена российских оккупантов. Сейчас он находится на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

По данным компании, россияне выкинули Мурашова на подконтрольную Украине территорию 3 октября вечером. Сейчас он находится во Внешнем кризисном центре ЗАЭС в Запорожье.

При этом в "Энергоатоме" отмечают, что освободили гендиректора ЗАЭС благодаря широкому освещению события и усилиям главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Обновлено 19:55

"Энергоатом" обнародовал первое фото Мурашова после освобождения из российского плена.

Напомним, 1 октября стало известно, что Мурашов был задержан российским патрулем. Его с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

При этом 3 октября Гросси рассказал, что Мурашова освободили и он уже вернулся к своей семье.

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Запорожская АЭС Энергоатом Война России против Украины
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