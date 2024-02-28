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Россияне используют украинцев для имитации диверсий и террора, - ЦНС

Среда 28 февраля 2024 00:49
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Россияне используют украинцев для имитации диверсий и террора, - ЦНС Фото: Россияне используют украинцев для имитации диверсий и террора (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Россия использует украинцев в РФ для фальсификации диверсий и террора. Это позволяет создавать напряжение среди россиян и успешно выполнять план ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Выезд на территорию России для украинца не является гарантией безопасности, поскольку автоматически становится заложником Кремля. Главной задачей России в этом конфликте является уничтожение украинцев либо физически, либо путем ассимилирования, говорится в сообщении.

В этой парадигме никто из украинцев не имеет гарантии будущего, поскольку их политические предпочтения и выбор стороны для России не имеют значения.

Кроме того, в сопротивлении отметили, что даже выезд в РФ не гарантирует безопасность, ведь враг использует украинцев для создания напряжения среди россиян. Таким образом, украинцы на территории РФ легко становятся диверсантами или террористами. чтобы выполнить план ФСБ по задержаниям.

"Призываем по возможности выезжать из ТОТ и России и не становиться заложником врага", - пишет ЦНС.

Напомним, учительница в оккупированном Мелитопольском районе основала "кадетский класс" для детей с целью подготовки детей к предстоящей службе в армии врага.

Она добровольно сотрудничает с оккупационными властями РФ и возглавила незаконно созданное заведение на базе "Константиновской средней общеобразовательной школы №1" Мелитопольского района. Учительница активно внедряет российские образовательные стандарты в учебный процесс.

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