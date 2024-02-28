ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни використовують українців для імітації диверсій та терору, - ЦНС

Середа 28 лютого 2024 00:49
UA EN RU
Росіяни використовують українців для імітації диверсій та терору, - ЦНС Фото: Росіяни використовують українців для імітації диверсій та терору (Getty Images)
Автор: RBC.UA

Росія використовує українців в РФ задля фальсифікації диверсій та терору. Це дозволяє їм створювати напругу серед росіян та успішно виконувати план ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву.

Виїзд на територію Росії для українця не є гарантією безпеки, оскільки він автоматично стає заручником Кремля. Головним завданням Росії у цьому конфлікті є знищення українців або фізично, або шляхом асимілювання, йдеться у повідомленні.

У цій парадигмі ніхто з українців не має гарантії щодо майбутнього, оскільки їхні політичні вподобання та вибір сторони для Росії не мають значення.

Крім того, у спротиві зазначили, що навіть виїзд до РФ не є гарантією безпеки, адже ворог використовує українців для створення напруги серед росіян. Таким чином, українці на території РФ легко стають "диверсантами" або "терористами". аби виконати план ФСБ щодо затримань.

"Закликаємо за можливості виїжджати з ТОТ та рф й не ставати заручником ворога", - пише ЦНС.

Нагадаємо, вчителька в окупованому Мелітопольському районі заснувала "кадетський клас" для дітей з метою підготовки дітей до майбутньої служби в армії ворога.

Вона добровільно співпрацює з окупаційною владою РФ та очолила незаконно створений заклад на базі "Костянтинівської середної загальноосвітньої школи №1" Мелітопольського району. Вчителька активно впроваджує російські освітні стандарти у навчальний процес.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війська РФ Війна в Україні
NEWS
Електронні повістки, е-кабінет, права ухилянтів: про що сперечаються в Раді, змінюючи закон про мобілізацію
Електронні повістки, е-кабінет, права ухилянтів: про що сперечаються в Раді, змінюючи закон про мобілізацію
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади