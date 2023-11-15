Россия хочет перехватить инициативу, наступая на нескольких участках фронта, - ISW

Российские войска, вероятно, пытаются возобновить инициативу на театре боевых действий в Украине, проводя несколько одновременных наступательных операций на востоке. Тем не менее, остается непонятным, смогут ли россияне полностью возобновить инициативу, поскольку ВСУ продолжают давление на критические участки фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Несколько украинских официальных лиц отметили, что ситуация вдоль линии фронта сложна, но украинские силы сохраняют контроль над боевым пространством.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный 13 ноября во время разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном заявил, что Авдеевское, Купянское и Марьинское направления являются наиболее интенсивными, но отметил, что украинские войска продолжают наступательные действия на неопределенных участках фронта.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский подчеркнул, что российские войска ведут одновременные наступательные действия по нескольким направлениям и пытаются, в частности, возобновить инициативу к северу и югу от Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы сообщают об усилении российских обстрелов в Купянском, Авдеевском и Донецком направлениях.

"Заявления украинских официальных лиц по поводу нынешних темпов российских операций на линии фронта согласовываются с оценкой ISW относительно продолжающихся российских наступательных операций, в частности, на Купянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях", - отметили аналитики.

В ISW добавили, что российским войскам, вероятно, будет трудно полностью возобновить инициативу на театре, а украинские войска продолжают собственные наступательные операции и преуспевают на тактическом уровне вдоль фронта, в частности, в западной Запорожской области и на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российскому военному командованию, вероятно, придется решить, сохранять ли определенные российские элементы на определенных участках фронта для защиты от текущих украинских наступательных операций, или передислоцировать их для поддержки наступательных операций в других местах, которые, вероятно, завершатся без подкрепления.

" Данные решения, вероятно, помешают способности России полностью возобновить инициативу в ближайшие недели", - отметили в ISW.

Ключевые выводы отчета:

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 13 ноября заявил, что украинские войска закрепились на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Президент России Владимир Путин 14 ноября одобрил поправки к федеральному закону о выборах, усиливающих контроль Кремля за проведением выборов и снижающих прозрачность выборов накануне президентских выборов 2024 года.

Российские войска в ночь с 13 на 14 ноября нанесли очередную волну ракетным, авиационным и беспилотным ударам по украинским тылам.

Западные партнеры Украины заявили о новых усилиях по продолжению предоставления Украине военной и финансовой помощи.

Российское правительство, вероятно, пытается вынудить Google прекратить работу в России.

Армения продолжает дистанцироваться от России на фоне ухудшения российско-армянских отношений.

Заместитель председателя российской Госдумы Петр Толстой предложил мероприятие, которое ограничит возможности работы для мигрантов из стран, не признавших русский язык государственным, вероятно, как часть текущих попыток принудить мигрантов к российской военной службе.

Российские войска 14 ноября вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.

Правительство России обсудило поправки, предусматривающие более суровое наказание для уклоняющихся от мобилизации, а также военнослужащих-добровольцев, которые "ненадлежащим образом" выполняют свои обязанности.

Российские оккупационные чиновники начинают объявлять, что оккупированные территории Украины не будут проводить значительные публичные празднования Рождества и Нового года по соображениям безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.