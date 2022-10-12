Угроза ракетных ударов очень актуальна. Сколько "Калибров" держит РФ в Черном море

В Черном море ныне находится 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 16 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"12 вражеских кораблей маневрируют у побережья Крыма, из них 2 надводных носителя "Калибров" - это 16 ракет - и 3 БДК", - отметили украинские военные.

В ОК "Юг" подчеркнули, что угроза ракетных ударов, дронов-камикадзе и обстрелов в зонах досягаемости оружием противника остается чрезвычайно актуальной.

Наши воины призвали соблюдать нормы и правила безопасности и не пренебрегать предупреждениями о воздушной тревоге.