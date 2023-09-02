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Россияне с утра обстреливают Днепропетровскую область: четверо раненых, много разрушений

Днепропетровская область, Суббота 02 сентября 2023 20:19
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Россияне с утра обстреливают Днепропетровскую область: четверо раненых, много разрушений Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные пять раз за день обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеской атаки четверо людей пострадали.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"С утра враг пять раз обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии. Выпустил более четырех десятков снарядов. Атаковал район и беспилотником. Целился по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах", - сообщил глава ОГА.

По его данным, в результате вражеской атаки были ранены 4 человека, среди них, три мужчины 40, 52 и 63 лет и 60-летняя женщина.

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Кроме того, в области повреждены инфраструктурный объект, магазин, коммунальное предприятие. Изуродованы 14 частных домов, хозяйственные постройки и линии электропередач, трактор и 4 легковых авто.

Российские атаки на Днепропетровскую область

Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, расположенной вблизи линии фронта.

Ранее сообщалось, что 25 августа войска РФ снова ударили по Никополю, и в результате вражеских атак погиб один человек - 59-летний мужчина.

Недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а шесть - получили ранения. Там также были повреждены сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и избитые автомобили.

Перед этим, 19 августа, в Никополе и Марганецкой общине в результате российских обстрелов пострадала 82-летняя женщина, и были повреждены три частных дома, два хозяйственных постройки и газопровод.

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