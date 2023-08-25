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Войска РФ обстреляли Никополь, есть жертва

Пятница 25 августа 2023 21:03
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Войска РФ обстреляли Никополь, есть жертва Иллюстративное фото: Войска РФ обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики вновь атаковали город Никополь в Днепропетровской области. В результате обстрела погиб один человек.

Об этом заявил глава Днепровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Враг снова ударил по Никополю", - написал он.

В результате атаки погиб 59-летний мужчина.

Кроме того, в городе повреждены два частных дома и авто и повреждены линия электропередач и газопровод.

Фото: Войска РФ обстреляли Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Днепропетровской области и Никополя

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому россияне регулярно обстреливают населенные пункты вблизи линии огня.

Так, недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а шесть - получили ранения. Там также повреждено сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и избитые автомобили.

19 августа в Никополе и Марганецкой общине в результате российских обстрелов пострадала 82-летняя женщина, и были повреждены три частных дома, два хозяйственных сооружения и газопровод.

11 августа в результате вражеского обстрела из артиллерии по этому городу пострадала женщина, а 9 августа в результате российской атаки на Никопольский район погиб парень и еще три человека пострадали.

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Днепропетровская область Война России против Украины Никополь
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