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Войска РФ обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область, есть пострадавшая

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Суббота 19 августа 2023 19:39
Войска РФ обстреляли из артиллерии Днепропетровскую область, есть пострадавшая Фото: Войска РФ обстреляли из артиллерии Днепропетровская область (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Днепропетровскую область. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Днем громко было в Никополе и Марганецкой громаде. Российская армия трижды била из тяжелой артиллерии", - заявил он.

В результате обстрела пострадала 82-летняя женщина. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, в результате российской атаки повреждены три частных дома, две хозяйственные постройки и газопровод.

Фото: Войска РФ обстреляли из артиллерии Днепропетровская область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстрелы Днепропетровской области

Днепропетровская область находится вблизи линии фронта, поэтому россияне регулярно обстреливают населенные пункты вблизи линии огня.

Так, недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а шесть - получили ранения. Там также повреждено сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и избитые автомобили.

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