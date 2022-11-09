ua ru
Ср, 09 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне выбиты из Херсона. Арестович спрогнозировал дальнейшие события

Новина українською →
Среда 09 ноября 2022 18:04
Россияне выбиты из Херсона. Арестович спрогнозировал дальнейшие события Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

После того как россияне окончательно покинут Херсон, бои будут продолжаться на правом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Алексея Арестовича в Facebook.

"Давайте правильно: российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона Силами обороны Украины. Выбита с тяжелыми боями, с потерями, методичным прогрызанием обороны противника, работой по переправам, тяжелым и кровавым военным трудом", - написал он.

При этом Арестович отметил, что некоторое время будут продолжаться бои на правом берегу Днепра.

После этого, по его словам, еще будет непростой период стабилизационных мероприятий.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что командование РФ решило отвести оккупационные войска с Херсона на левый берег Днепра.

До этого россияне подорвали все мосты на правом берегу Херсонской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Алексей Арестович Война России против Украины
NEWS
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
Путь на Херсон. Эксперт объяснил важность освобождения Снигиревки
DAILY
Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Притула: Мы ходим по историческому кругу и всегда возвращаемся к войне с Россией