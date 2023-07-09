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На Крымском мосту большие пробки с обеих сторон после "работы" ПВО, - РосСМИ

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Воскресенье 09 июля 2023 17:13
На Крымском мосту большие пробки с обеих сторон после "работы" ПВО, - РосСМИ Фото: иллюстрированное изображение (Wikipedia)
Автор: Сергей Пышкин

Возле Крымского моста как со стороны полуострова, так и со стороны Кубани образовалась большая пробка, которая продолжает увеличиваться. Перед этим россияне сообщали о якобы "сбитии крылатой ракеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "ТАСС".

"15:00: в очереди со стороны Тамани находится 860 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи в очереди находится 590 транспортных средств. Время ожидания - около двух часов", - говорится в сообщении российского Telegram-канала информационного центра автомобильных дорог.

"Сбивание крылатой ракеты"

По словам "главы" Крыма Сергея Аксенова, сегодня, 9 июля, над городом Керчь якобы была "сбита крылатая ракета". Он добавил, что в результате этого никто не пострадал и никаких повреждений зафиксировано не было.

Также позже было обнародовано видео, на котором можно было увидеть работу ПВО в Крыму.

Взрыв на Крымском мосту

В октябре 2022 года россияне заявили об обрушении двух полусекций автомобильной части Крымского моста и повреждении железнодорожного пути в результате взрыва.

Тогда же российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину, однако Киев со своей стороны ни разу не подтверждал причастность к подрыву. В то же время отмечалось, что Крымский мост является законной целью для наших военных.

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