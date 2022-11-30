Россия вербует африканских студентов? В МИДе предупредили Африку о последствиях

Согласно данным СМИ, Россия начала вербовать африканских студентов в армию или же ЧВК "Вагнера". Африке следует поставить Кремль на место.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко.

Россия вербует студентов из Африки?

Согласно данным журналистов, которые общались с африканскими студентами в России, последних призывали вступить в ЧВК "Вагнера" или армию, чтобы принять участие в войне против Украины.

По словам студентов с ними общались чиновники, которые пытались их убедить в том, что им следует съездить недолго повоевать в Украине, чтобы заработать денег, после чего они вроде бы смогут вернуться в Россию и продолжить обучение.

"Они несколько раз напоминали нам, что некоторые африканцы уже сражаются в Украине и зарабатывают хорошие деньги", - передает издание слова студентов.

В то же время, в случае отказа студентам угрожают повышением оплаты за обучение или лишением стипендий.

Бомба замедленного действия

"СМИ сообщают, что Россия вербует наемников в Африке для участия в боевых действиях в Украине. Те, кто не погибнет на поле боя, могут вернуться домой и совершить еще большее насилие. Россия создает бомбу замедленного действия против африканских народов. Пришло время для всех африканских стран сказать Москве, что война должна прекратиться", - пишет Николенко.