Украина заплатила за ракеты в Patriot, но США их задерживают, - Зеленский

США поставляют Украине только 12 ракет в Patriot в месяц, примерно вчетверо меньше, чем при администрации Байдена. Часть поставок, которые Украина уже оплатила, до сих пор не согласовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Bloomberg .

Ракеты к Patriot – главное средство против российской баллистики, наносящей наибольшие разрушения инфраструктуре украинских городов. Украина покупает их у США, в частности, по программе PURL, когда союзники оплачивают американское оружие для Украины.

"Мы заплатили за оружие. Часть поставок согласовали, а остальные - нет. И это не технический вопрос", - подчеркнул Зеленский.

Сейчас Украина получает только 12 ракет в Patriot в месяц. При администрации Джо Байдена темп был примерно в четыре раза выше, к тому же тогда ракеты передавали бесплатно как военную помощь. По Трампу Украина их покупает.

Зеленский предложил Вашингтону договоренность: Украина не бьет по российскому дизтопливу, а США дают ракеты Patriot для защиты украинских объектов.

"Но они просто хотят, чтобы мы перестали бить по дизтопливу. А если мы ударим, нас от чего-то отключат", - сказал президент.