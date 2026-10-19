ua en ru
Пн, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина заплатила за ракеты в Patriot, но США их задерживают, - Зеленский

01:07 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Украина заплатила за ракеты в Patriot, но США их задерживают, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

США поставляют Украине только 12 ракет в Patriot в месяц, примерно вчетверо меньше, чем при администрации Байдена. Часть поставок, которые Украина уже оплатила, до сих пор не согласовали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Bloomberg.

Ракеты к Patriot – главное средство против российской баллистики, наносящей наибольшие разрушения инфраструктуре украинских городов. Украина покупает их у США, в частности, по программе PURL, когда союзники оплачивают американское оружие для Украины.

"Мы заплатили за оружие. Часть поставок согласовали, а остальные - нет. И это не технический вопрос", - подчеркнул Зеленский.

Сейчас Украина получает только 12 ракет в Patriot в месяц. При администрации Джо Байдена темп был примерно в четыре раза выше, к тому же тогда ракеты передавали бесплатно как военную помощь. По Трампу Украина их покупает.

Зеленский предложил Вашингтону договоренность: Украина не бьет по российскому дизтопливу, а США дают ракеты Patriot для защиты украинских объектов.

"Но они просто хотят, чтобы мы перестали бить по дизтопливу. А если мы ударим, нас от чего-то отключат", - сказал президент.

Защищаться от баллистики Украине все сложнее. По данным CNN, в стране снова закончились ракеты до Patriot, поэтому последний массированный удар баллистикой отразить не удалось.

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что Украина собирает ракеты по одному-двум направлениям от лидеров других стран, а масштабно помочь могут только США.

Не помогают и европейцы. Греция и Испания отказались передать Украине ракеты в Patriot, хотя у части из них истекает срок годности.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Владимир Зеленский Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
Я буду баллотироваться в президенты в случае проведения выборов во время войны, - Зеленский
Я буду баллотироваться в президенты в случае проведения выборов во время войны, - Зеленский
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов