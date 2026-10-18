Россия атаковала Киев баллистикой, в столице раздались взрывы

Вечером 18 октября в Киеве раздались взрывы. В столице объявили воздушную тревогу из-за ракетной угрозы и красного уровня опасности, жителей призывают пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Киевскую городскую военную администрацию .

Воздушные силы предупредили о движущейся на Киев ракете. Вскоре после этого в городе раздались взрывы.

В КМВА призвали жителей столицы немедленно пройти к ближайшим укрытиям и не оставлять их до отбоя тревоги.

Обновлено 23:25

По предварительным данным, в Деснянском районе под удар попало здание медицинского центра, в Днепровском - нежилое здание. На места следуют экстренные службы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.