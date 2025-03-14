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Россияне ударили по жилому кварталу в Кривом Роге: есть пострадавшие

Пятница 14 марта 2025 20:46
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Россияне ударили по жилому кварталу в Кривом Роге: есть пострадавшие Фото: россияне ударили по жилому кварталу в Кривом Роге (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска вечером 14 марта нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в центр жилого квартала, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Берегите себя. Возможны повторные выходы", - сообщил Вилкул.

По словам Лысака, россияне нанесли ракетный удар по центру жилого квартала.

"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем. До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов", - добавил глава ОВА.

Предварительно, в Кривом Роге четверо пострадавших. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.

Обновлено 21:30

Как сообщил Вилкул, уже известно о восьми раненых. Пятеро уже в больницах, трем помощь оказана на месте.

Предварительно удар был баллистическими ракетами "Искандер-М". Одно попадание в ночной клуб в плотной многоэтажной застройке, второе - в объект гражданской инфраструктуры.

"Пожары уже потушены. Все службы работают", - добавил Вилкул.

Обстрелы Кривого Рога

Напомним, 12 марта российские войска обстреляли Кривой Рог. Оккупанты направили на город баллистические ракеты, устроив двойную атаку.

Из-за обстрела погибла женщина, которая ехала в троллейбусе рядом с местом удара. Кроме того, 15 человек получили ранения.

Кроме того, один из ударов пришелся на отель "Дружба". В частности, в момент атаки в отеле находились волонтеры одной из гуманитарных организаций - граждане Украины, США и Великобритании.

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Кривой Рог Война в Украине Ракетный удар Ракетная атака
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