Россияне ударили по жилому кварталу в Кривом Роге: есть пострадавшие

Российские войска вечером 14 марта нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Оккупанты попали в центр жилого квартала, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

"Кривой Рог. Ракетная атака. Берегите себя. Возможны повторные выходы", - сообщил Вилкул.

По словам Лысака, россияне нанесли ракетный удар по центру жилого квартала.

"Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем. До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов", - добавил глава ОВА.

Предварительно, в Кривом Роге четверо пострадавших. Все в состоянии средней тяжести. Им оказывают необходимую медпомощь.

Обновлено 21:30

Как сообщил Вилкул, уже известно о восьми раненых. Пятеро уже в больницах, трем помощь оказана на месте.

Предварительно удар был баллистическими ракетами "Искандер-М". Одно попадание в ночной клуб в плотной многоэтажной застройке, второе - в объект гражданской инфраструктуры.

"Пожары уже потушены. Все службы работают", - добавил Вилкул.