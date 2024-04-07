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Россияне второй раз за день "Градами" обстреляли Гуляйполе: есть раненые

Фото: россияне снова атаковали Гуляйполе (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Россияне второй раз за день обстреляли "Градами" прифронтовое Гуляйполе. В результате вражеских ударов пострадала супружеская пара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Запорожской областной военной администрации.

К вечеру российские оккупанты уже второй раз за день обстреляли "Градами" Гуляйполе. Из-за российской атаки 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили ранения.

В момент вражеской атаки супруги работали во дворе собственного дома. 

Напомним, что сегодня российские войска уже атаковали Гуляйполе Запорожской области.

Тогда по городу оккупанты также ударили из "Градов". В результате атаки погибли три человека, еще один человек был ранен.

Мы также сообщали, что в ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Запорожской области.

Позже глава Запорожской ОВА сообщил, что россияне атаковали Запорожье беспилотником, пострадал 54-летний мужчина. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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Запорожская областьВойна России против УкраиныОккупанты