Россияне второй раз за день "Градами" обстреляли Гуляйполе: есть раненые

Напомним, что сегодня российские войска уже атаковали Гуляйполе Запорожской области.

Тогда по городу оккупанты также ударили из "Градов". В результате атаки погибли три человека, еще один человек был ранен.

Мы также сообщали, что в ночь на 7 апреля российские оккупанты в очередной раз запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед" и ракеты. В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Движение вражеских дронов-камикадзе было зафиксировано, в частности, в сторону Запорожской области.

Позже глава Запорожской ОВА сообщил, что россияне атаковали Запорожье беспилотником, пострадал 54-летний мужчина. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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