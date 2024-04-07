Росіяни вдруге за день "Градами" обстріляли Гуляйполе: є поранені

Нагадаємо, що сьогодні російські війська вже атакували Гуляйполе Запорізької області.

Тоді по місту окупанти також вдарили з "Градів". В результаті атаки загинуло троє людей, ще одну людину було поранено.

Ми також повідомляли, що у ніч проти 7 квітня російські окупанти вчергове запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед" та ракети. У низці областей оголосили повітряну тривогу. Рух ворожих дронів-камікадзе був зафіксований, зокрема, у бік Запорізької області.

Пізніше голова Запорізької ОВА повідомив, що росіяни атакували Запоріжжя безпілотником, постраждав 54-річний чоловік. Детальніше про наслідки атаки - в матеріалі РБК-Україна.

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