Из-за воздушной атаки в Одессе есть пострадавшая, в Днепропетровской области повреждены здания
Вечером 6 апреля российские военные ударили баллистической ракетой по Одессе, а ночью атаковали беспилотниками Shahed Днепропетровскую область. В результате обстрелов есть пострадавшае и разрушения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Юга Украины и главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.
Одесса
Около 22:00 захватчики выпустили ракету, предположительно "Искандер-М", по Одессе, направив ее на припортовую инфраструктуру.
В результате удара возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Подверглись разрушениям административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из окрестных предприятий - у нее акубаротравма.
В полночь враг продолжил террор и осуществил атаку беспилотниками типа "Shahed-131/136" уже в другом направлении.
Днепропетровская область
"В течение почти трехчасовой боевой работы сил противовоздушной обороны все 11 ударных дронов уничтожены в небе над Днепропетровской областью. Вследствие падения обломков сбитых БпЛА, повреждены несколько зданий и машины", - говорится в сообщении.
Харьков
Как рассказал глава Харьковской ОВА, в 00:50 войска РФ ударили по Харькову беспилотниками типа "Шахед", из-за вражеской атаки был поврежден частный дом. Пострадал 62-летний мужчина, получивший осколочные ранения.
Кроме того, 64-летней женщине и 87-летнему мужчине предоставили медицинскую помощь на месте.
В администрации добавили, что в 01:40 россияне ударили "Шахедами" по Лозовскому и Харьковскому районам - там без пострадавших.
Обстрелы юга Украины
6 апреля в 21:45 на юге Украины была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма. Позже в Одессе прогремели мощные взрывы.
Ближе к полуночи россияне запустили по территории Украины ударные беспилотники. БпЛА летели со стороны Запорожья в направлении Днепропетровской области.
Агрессор использовал для ночной атаки 17 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили все дроны.
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