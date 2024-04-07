Оккупанты "Градами" накрыли Гуляйполе: трое погибших и раненый

Российские войска обстреляли Гуляйполе Запорожской области. По городу оккупанты ударили из "Градов", убив трех людей, еще один человек был ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Россияне обстреляли из "Градов" прифронтовое Гуляйполе Запорожской области и убили трех гражданских людей", - рассказал он. По его словам, двое мужчин и женщина погибли под завалами собственного дома, в который попал российский снаряд. "Еще один мужчина ранен - его доставили в больницу", - отметил глава ОВА. Как записаться на эвакуацию Круглосуточная горячая линия "Координационного гуманитарного центра" - 0 800 339 291 Эвакуационные группы Национальной полиции Украины: для жителей Пологовского района - 050-272-72-76;

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