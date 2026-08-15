Российские дроны разрушили здание обувной фабрики в Одесской области (фото)
Российские войска ночью 15 августа дронами атаковали обувную фабрику в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщается, в Белгород-Днестровском районе в результате ударов российских беспилотников разрушена часть здания обувной фабрики.
Там возник пожар в столовой, котельной и легковом автомобиле. Также взрывной волной и обломками повреждены окна и фасад административного здания.
На другой локации загорелись заброшенный частный дом и сухая трава. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Фото: последствия удара РФ по Одесской области (facebook.com/DSNSODE)
Обстрелы Украины
Напомним, ночью 15 августа россияне атаковали беспилотниками многоэтажку в Марганце. В результате удара погиб трехмесячный мальчик, еще 11 человек получили ранения, семеро из них госпитализировали в тяжелом состоянии.
Также этой ночью Россия атаковала Запорожье беспилотниками. Попадание зафиксировали в торговом центре "Эпицентр", где возник пожар, а также на территории одного из промышленных предприятий.