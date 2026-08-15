Российские дроны разрушили здание обувной фабрики в Одесской области (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Как сообщается, в Белгород-Днестровском районе в результате ударов российских беспилотников разрушена часть здания обувной фабрики.

Там возник пожар в столовой, котельной и легковом автомобиле. Также взрывной волной и обломками повреждены окна и фасад административного здания.

На другой локации загорелись заброшенный частный дом и сухая трава. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Фото: последствия удара РФ по Одесской области (facebook.com/DSNSODE)