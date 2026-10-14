Россияне ударили по заправке "Укрнафты" в Хмельницкой области, есть раненый

Как отметили в "Укрнафте", россияне ударили по заправке беспилотником, после чего там начался пожар. Было повреждено оборудование АЗК.

"К сожалению, один из наших работников получил легкое обломочное ранение. Ему оказывается необходимая помощь. На месте работают соответствующие службы. После завершения их работы сможем полностью оценить последствия и определить объем восстановления", - рассказал глава правления "Укрнафты" Богдан Кукура.

В компании заверили, что будут восстанавливать поврежденные объекты и продолжат работать.

Удары по заправкам

Напомним, россияне уже не впервые атакуют заправки своими ударными беспилотниками.

В частности, 10 сентября вражеские солдаты атаковали заправки "Укрнафты" в Киеве, из-за чего пострадали три человека. Также начались несколько пожаров.