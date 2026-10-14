Росіяни вдарили по заправці "Укрнафти" в Хмельницькій області, є поранений

Російські окупанти атакували автозаправний комплекс "Укрнафти" у Хмельницькій області. Постраждав один зі співробітників.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу "Укрнафти".
Як зазначили в "Укрнафті", росіяни вдарили по заправці безпілотником, після чого там почалася пожежа. Було пошкоджено обладнання АЗК.
"На жаль, один із наших працівників отримав легке уламкове поранення. Йому надається необхідна допомога. На місці працюють відповідні служби. Після завершення їхньої роботи зможемо повністю оцінити наслідки та визначити обсяг відновлення", - розповів голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.
У компанії запевнили, що відновлюватимуть пошкоджені об'єкти і продовжать працювати.
Нагадаємо, росіяни вже не вперше атакують заправки своїми ударними безпілотниками.
Зокрема, 10 вересня ворожі солдати атакували заправки "Укрнафти" у Києві, через що постраждали троє людей. Також розпочалися кілька пожеж.
В.о. голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко після удару наголошував, що в таких діях РФ немає жодного військового сенсу. Так Москва намагається залякати мирних українців.
Також 12 жовтня стало відомо, що росіяни вдарили по нафтобазі австрійської компанії Amic Energy на території України.