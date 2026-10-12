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РФ ударила по нефтебазе австрийской Amic Energy: повлияет ли это на работу заправок

22:56 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
РФ ударила по нефтебазе австрийской Amic Energy: повлияет ли это на работу заправок Иллюстративное фото: РФ атаковала нефтебазу в Украине (facebook.com/DSNSKyiv)
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Российские войска совершили атаку на нефтебазу Amic Energy в Украине, которая ранее уже подвергалась серьезным разрушениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление компании.

В первые недели полномасштабного вторжения на территорию этого объекта заходили оккупанты. Тогда компания сообщила украинским органам об имеющихся резервах, чтобы предотвратить их использование врагом.

В результате боевых действий на базе выгорели четыре резервуара и было повреждено технологическое оборудование.

Теперь объект снова пострадал от прямого удара. Генеральный директор AMIC ENERGY в Украине Гинтарас Мацияускас отметил, что самое главное в этой ситуации - отсутствие пострадавших среди работников.

Несмотря на постоянные угрозы, сеть АЗК продолжает работать в обычном режиме. Компания усиливает меры безопасности, в частности, устанавливает мобильные укрытия вблизи заправок для защиты персонала.

Удар по нефтебазе KLO

Напомним, 20 августа российские оккупанты ударили по нефтебазе KLO, которая находится в Киевской области.

В результате атаки были разрушения. Более детальных подробностей о последствиях в компании не раскрывали.

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