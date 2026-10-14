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Россияне ударили по заправке "Укрнафты" в Хмельницкой области, есть раненый

15:52 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Иван Носальский
Россияне ударили по заправке "Укрнафты" в Хмельницкой области, есть раненый Фото: заправка "Укрнафты" попала под удар (facebook.com/bogdan.kukura.page)
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Российские оккупанты атаковали автозаправочный комплекс "Укрнафты" в Хмельницкой области. Пострадал один из сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты".

Как отметили в "Укрнафте", россияне ударили по заправке беспилотником, после чего там начался пожар. Было повреждено оборудование АЗК.

"К сожалению, один из наших работников получил легкое обломочное ранение. Ему оказывается необходимая помощь. На месте работают соответствующие службы. После завершения их работы сможем полностью оценить последствия и определить объем восстановления", - рассказал глава правления "Укрнафты" Богдан Кукура.

В компании заверили, что будут восстанавливать поврежденные объекты и продолжат работать.

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Удары по заправкам

Напомним, россияне уже не впервые атакуют заправки своими ударными беспилотниками.

В частности, 10 сентября вражеские солдаты атаковали заправки "Укрнафты" в Киеве, из-за чего пострадали три человека. Также начались несколько пожаров.

И.о. главы правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко после удара подчеркивал, что в таких действиях РФ нет никакого военного смысла. Так Москва пытается запугать мирных украинцев.

Также 12 октября стало известно, что россияне ударили по нефтебазе австрийской компании Amic Energy на территории Украины.

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